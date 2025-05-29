Samsun'da Kardeş Cinayeti: Ahmet K. Gözaltına Alındı

Samsun'da Kardeş Cinayeti: Ahmet K. Gözaltına Alındı
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Samsun'da berber salonunda kardeşi Barış K.'yı silahla vurarak öldüren Ahmet K., polis operasyonuyla yakalanarak adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili yardım eden iki kişi de gözaltına alındı.

Samsun'da kardeşini silahla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Kentteki berber salonunda tıraş olan Barış K'yi (43) tabancayla ateş ederek öldüren ağabey Ahmet K'nin (46) yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Özel Harekat ve İstihbarat şube müdürlükleri ekipleri çalışma yürüttü.

Ekipler, 54 ayrı güvenlik kamerasına ait yaklaşık 213 saatlik görüntü kaydını inceleyerek şüphelinin saklandığı adresi tespit etti.

İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi'ne operasyon düzenleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekipleri, şüpheli Ahmet K'yi suç aletiyle yakaladı.

Operasyonda M.S. (46) ve A.S. (58) de "yardım ve yataklık yapmak" suçundan gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen Ahmet K. ile M.S. ve A.S, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kentte, 27 Mayıs'ta Zafer Mahallesi Divitçioğlu Caddesi'ndeki berberde tıraş olan Barış K'ye tabancayla ateş eden ağabey Ahmet K. olay yerinden kaçmış, hastaneye kaldırılan Barış K. müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
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