Samsun'da Karacak İlkokulu öğrencileri denizle buluştu
Samsun'un Alaçam ilçesindeki Karacak İlkokulu'nun 12 öğrencisi, Alaçam Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen etkinlikle denizi görme fırsatı buldu. Öğrenciler, Geyikkoşan sahilinde denize girip sahilde yürüyerek keyifli bir gün geçirdi.
Samsun'un Alaçam ilçesinde merkeze 40 kilometre uzaklıktaki Pelitbükü Karacak İlkokulu'nun 12 öğrencisinin denizi görme isteği, Alaçam Gençlik Merkezi tarafından yerine getirildi.
Alaçam Gençlik Merkezi tarafından organize edilen etkinlikte öğrenciler, Geyikkoşan sahilinde denizle buluşturuldu.
Denize girip sahilde yürümenin tadını çıkaran çocuklar, Alaçam Gençlik Merkezi gönüllüleri ile Geyikkoşan mesire alanında oyunlar oynayıp sportif faaliyetlerde bulundu.