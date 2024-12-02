Üye Girişi
Haberler
Kremlin: Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı desteklemeye devam edeceğiz

Rusya, Esad'a destek verecek mi? Kremlin'den beklenen açıklama geldi

 Suriye muhalefeti: Rejim masaya oturana kadar operasyonu durdurmayacağız

Esad'a başkaldıran muhaliflerin operasyonu durdurmak için tek şartı var

 Esad'la görüşen İran Dışişleri Bakanı'ndan birkaç saat sonra Türkiye'ye kritik ziyaret

Esad'la görüşen kritik isim saatler sonra Türkiye'ye geldi
Türkiye'nin en zengin 2 kadını

İşte Türkiye'nin en zengin 2 kadını

Samsun'da Kar Manzaraları ve Kış Keyfi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da yaşanan kar yağışı kırsal alanları beyaz örtüyle kaplarken, Ladik ve Alaçam ilçelerinde kartpostal gibi manzaralar oluşturdu. Kayak merkezlerinde kış eğlencesi yaşanırken, kar yağışı Ladik Gölü'nün su seviyesini de yükseltti.

Samsun'da kar manzaraları böyle görüntülendi

SAMSUN - Samsun'da geçen hafta yağan kar, kırsal kesimleri beyaz örtüyle kaplayarak kartpostallık manzaralar oluşturdu. Kar yağışı, hayatı olumsuz etkileyerek ulaşımda aksamalara yol açsa da, Ladik ve Alaçam ilçelerinde adeta birer görsel şölen sundu.

Özellikle Ladik Akdağ Kayak Merkezi, hafta sonu tatilcilerine unutulmaz anlar yaşattı. Kayak yaparak kar manzarasının tadını çıkaran vatandaşlar, kışın keyfini doyasıya yaşadı. Kar yağışı, aynı zamanda Ladik Gölü'ne de can suyu oldu. Yaz aylarında kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kalan göl, karın ardından su seviyesini yükselterek izleyenlere eşsiz bir görsel şölen sundu.

Yüksek kesimlerde karın keyfini en çok çocuklar çıkardı. Kartopu oynayan ve kardan adam yapan çocukların mutluluğu yüzlerinden okundu. Beyaz örtüyle kaplanan yollar yolculara ve ziyaretçileri eşsiz manzaralar sundu.

Samsun'da Kar Manzaraları ve Kış Keyfi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
img

Fiyatlar 16 milyona kiralar 70 bin liraya dayandı
img

Hande Baladın'ın yakışıklı sevgilisi gündem oldu
img

Fotoğraf paylaşıldı, sosyal medyada tepki yağdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

ASAT Antalya su kesintisi! Alanya, Manavgat, Konyaaltı 2-3 Aralık Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Nizip, İslahiye, Nurdağı 2-3 Aralık GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 2-3 Aralık Çukurova, Sarıçam, Ceyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gelinim Mutfakta 2 Aralık Sonuçları KOSKİ Konya su kesintisi! 2-3 Aralık Meram, Ereğli, Akşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? GELİNİM MUTFAKTA 2 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 2 Aralık Pazartesi Gelinim Mutfakta kim kazandı? İZSU İzmir su kesintisi! 2-3 Aralık Ödemiş, Menemen, Kınık su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? CANLI maç izle! (FENERBAHÇE-GAZİANTEP FK) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! FB Gaziantep maçı nereden izlenir? 3 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Koç, Aslan, Yengeç burcu yorumu! 3 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Doğu Ekspresi biletleri yarın satışta! Doğu Ekspresi ne zaman başlıyor, biletleri satışa çıktı mı? Doğu Ekspresi kaç TL 2024?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.