Samsun'da Kapalı Hayvan Pazarı Hizmete Girdi

Samsun'da Kapalı Hayvan Pazarı Hizmete Girdi
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Samsun'un Ladik ilçesinde, belediye tarafından yapımı tamamlanan kapalı hayvan pazarı hizmete açıldı. Belediye Başkanı Adnan Topal, tesisin bir ay içinde tamamlandığını belirterek, hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar için önemli bir hizmet sunulduğunu ifade etti.

Samsun'un Ladik ilçesinde belediye tarafından yapımı tamamlanan kapalı hayvan pazarı, hizmete girdi.

Belediye Başkanı Adnan Topal, bir ay önce öz kaynaklarıyla ilçede bugüne kadar hiç olmayan kapalı hayvan pazarının yapımına başladıklarını söyledi.

Tesisi bir ayda tamamladıklarını anlatan Topal, "Kurban satışını kapalı hayvan pazarında vatandaşlar rahatça gerçekleştiriyorlar. Bu hizmet ilçemize ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Topal, hayvan pazarında incelemede bulunarak, vatandaşlarla sohbet etti.

Kaynak: AA / İsmail Ergül - Güncel
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