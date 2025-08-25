Samsun'da Kan Bağışı Kampanyası Gerçekleşti

Türk Kızılay Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi'nin Atatürk'ün Samsun'a çıktığı 1919 yılına atıfla başlattığı "Birbirimize Candan Bağlıyız Samsun Hedef 1919 Kan Bağışı" kampanyası kapsamında 1472 kişi kan bağışında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Samsun Valiliği himayesinde yürütülen kampanya, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Emniyet Müdürlüğü, Yeşilay, ilçe belediyeleri, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, sendikalar, Samsunspor Kulübü ve vatandaşların destekleriyle tamamlandı.

Dört gün süren kan bağışı kampanyasına 2019 vatandaş başvurdu, yeterli şartları sağlayan 1472'si bağışta bulundu.

Ayrıca kampanyada 32 kişi de uygun şartları taşıdıkları için kök hücre (kemik iliği) bağışı için aday oldu.

Kampanya kapsamında, Tarım ve Orman Bakanlığıyla yapılan "Hastaya Kan Ormana Can" protokolü kapsamında her bağışçı için doğaya 3 fidan dikileceği öğrenildi.

Ayrıca, kanın acil değil sürekli bir ihtiyaç olduğu gerçeğinden hareketle kan bağışında bulunmak isteyen 18-65 yaş aralığındaki vatandaşlar, Türk Kızılay kan bağışı noktalarında bağışta bulunarak üç hastaya umut olmaya ve doğaya üç fidan armağan etmeye davet edildi.