Samsun'da Kamyonun Çarptığı Beton Mantar Kafasına İsabet Eden Kişi Ağır Yaralandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde kamyonun çarptığı beton mantar, kaldırımda yürüyen Serkan İmamoğlu'nun kafasına isabet etti. İmamoğlu ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde kamyonun çarptığı beton mantar, kaldırımda yürüyen Serkan İmamoğlu'nun (52) kafasına isabet etti. Ağır yaralanan İmamoğlu, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, bu sabah saat 09.30 sıralarında Samsun'un İlkadım ilçesine bağlı Ulugazi Mahallesi Saadet Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet G. idaresindeki 34 KL 5748 plakalı kamyon, seyir halindeyken yoldan çıkıp kaldırımdaki beton mantara çarptı. Fırlayan beton mantar kaldırımda yürüyen Serkan İmamoğlu'nun başına isabet etti. İmamoğlu ağır yaralandı. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ağır yaralanan İmamoğlu tedavi altına alındı.

Kamyon sürücüsü Ahmet G. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldi. Kaza anı ise bölgedeki güvenlik kamerasına yansıdı.