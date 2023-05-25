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Samsun'da kamyonla otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı

Samsun'da kamyonla otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobille kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobille kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Mesut M'nin (31) kullandığı 55 AAD 739 plakalı kamyon, Azay Mahallesi'nde, Nihat E. (59) yönetimindeki 55 TB 835 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Kadriye E. (58) yaralandı.

Ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel

Samsun Bafra Güncel Haberler

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