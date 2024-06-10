Samsun'da Kamyonetle Çarpışan Motosiklet Sürücüsü Yaralandı
Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosiklet ile kamyonet çarpıştı ve motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Sigortası olmayan motosiklet ise yediemin otoparkına çekildi.
Samsun'un Bafra ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Mert K. (27) yönetimindeki 61 KC 447 plakalı motosiklet, Hacınabi Mahallesi Kuva-i Milliye Sokak'ta, Kemal Can Ü'nün kullandığı 34 ADL 691 plakalı kamyonetle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekibince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sigortası olmayan motosiklet ise yediemin otoparkına çekildi.