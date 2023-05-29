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Samsun'da Kamyonetin Kasasından Düşen Kişi Yaralandı

Samsun'da Kamyonetin Kasasından Düşen Kişi Yaralandı

Güncel Haberler

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde Cumhurbaşkanı Seçimi sonuçlarını kutlamak için araç konvoyuna katılan kamyonetin kasasından düşen kişi yaralandı.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde Cumhurbaşkanı Seçimi sonuçlarını kutlamak için araç konvoyuna katılan kamyonetin kasasından düşen kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yavaşbey Mahallesi 100. Yıl Bulvarı Hastane Kavşağı'nda gece saatlerinde seçim sonuçlarını kutlamak için konvoya katılan Kubilay Aslan'ın kullandığı kamyonet manevra yaptığı sırada kasasında bulunan sürücünün ağabeyi Uğurcan Aslan dengesini kaybederek yola düştü.

Kazada yaralanan Aslan, ilk müdahalenin ardından Salıpazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Uğurcan Aslan'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: AA / Sait Kuzu - Güncel

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