Samsun'da Kamyonetin Çarptığı Yaya Yaralandı
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Samsun'un Bafra ilçesinde kamyonetin çarptığı yaya hastaneye kaldırıldı. Kamyonetin çarptığı Mehmet K, Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Samsun'un Bafra ilçesinde kamyonetin çarptığı yaya hastaneye yaralandı.
Osman B. (43) yönetimindeki 55 AIR 908 plakalı kamyonet, Fatih Mahallesi Ali Kale Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet K'ye (36) çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Mehmet K, Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel