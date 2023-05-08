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Samsun'da kamyonetin çarptığı yaya hastanede öldü

Samsun'da kamyonetin çarptığı yaya hastanede öldü

Güncel Haberler

Samsun'un Bafra ilçesinde kamyonetin çarptığı yaya hastanede hayatını kaybetti.

Samsun'un Bafra ilçesinde kamyonetin çarptığı yaya hastanede hayatını kaybetti.

Ercan B. (42) idaresindeki kamyonet, Hacınabi Mahallesi Sönmez Çıkmazı Sokak'ta belediyeye ait aşevi aracıyla manevra yaptığı sırada aracın arkasından geçen Fatma Deniz'e (60) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan Fatma Deniz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel

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