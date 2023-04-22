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Samsun'da kamyonetin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Samsun'da kamyonetin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Güncel Haberler

Samsun'un Bafra ilçesinde kamyonetin çarptığı çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Samsun'un Bafra ilçesinde kamyonetin çarptığı çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Emrah K. (38) yönetimindeki 55 JP 266 plakalı kamyonet, Samsun-Sinop kara yolunda, yolun karşısına geçmek isteyen Tahir Demir'e (16) çarptı.

Ağır yaralanan ve ambulansla hastaneye kaldırılan Demir, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü, polis tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel

Tahir Demir Samsun Bafra Güncel Haberler

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