Samsun'da Kamyonetin Çarptığı 8 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde kamyonetin çarptığı 8 yaşındaki çocuk yaralandı.

Barajyolu Caddesinden Beylerce Kavşağına giren K.A. idaresindeki 55 ARD 27 plakalı kamyonet, karşıdan karşıya geçmeye çalışan E.D'ye (8) çarptı. Kamyonetin arkasından aynı yönde seyreden E.D. idaresindeki 34 VK 6630 plakalı otomobil çarpmanın etkisiyle yola düşen E.D'nin ayaklarının üzerinden geçti.

Kazada ayak ve bacaklarından yaralanan 8 yaşındaki E.D. sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Çarşamba Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Ondokuzmayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Sürücüler işlemleri için emniyete götürüldü.