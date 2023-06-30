Samsun'da Kamyonet Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Samsun'un Terme ilçesinde meydana gelen kamyonet kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kamyonet takla attı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, ancak Demir Bekdemir yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.