Samsun'da Kamyonet Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Güncelleme:
Samsun'un Çarşamba ilçesinde devrilen kamyonetin sürücüsü Ercan Şentaş hayatını kaybetti, yanındaki iki kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde devrilen kamyonetin sürücüsü Ercan Şentaş'ın (49) yaşamını yitirdi, yanındaki Kübra Ç. (25) ve Hanife B. (54) de yaralandı.

Kaza, Çarşamba ilçesi Hacılıçay Mahallesi'nde meydana geldi. Ercan Şentaş'ın kontrolünü yitirdiği 55 KS 109 plakalı kamyonet, devrildi. Kazada kamyonet sürücüsü Şentaş hayatını kaybetti, yanındaki Kübra Ç. ve Hanife B. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ercan Şentaş'ın cansız bedeni, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldıktan sonra savcılık incelemesinin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
