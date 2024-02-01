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Samsun'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

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Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonet ile otomobil çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Yaralılar hemen hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Esençay Mahallesi'nde Oğuzhan T'nin (25) kullandığı 55 JL 351 plakalı otomobille Musa Ö. (49) idaresindeki 55 NZ 858 plakalı kamyonet çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine jandarma ve ambulans sevk edildi.

Kazada yaralanan yolculardan Ahmet K. (25), Ayhan Ç. (31), Bayram K. (36) ve Şengül Ö. (48), 112 Acil Sağlık ekibince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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