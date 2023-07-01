Samsun'da Kamyonet ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 3 Yaralı
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Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un Bafra ilçesinde kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Volkan Demir (21) yönetimindeki 55 AED 597 plakalı kamyonet, Derbent Mahallesi'nde karşı yönden gelen Samet Demir'in (21) kullandığı 55 AEY 791 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif ticari araç sürücüsü ve araçtaki Sibel Demir (23) ile kamyonette bulunan Mehtap Erken (25) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel