Samsun'da Kamyonet Fındık Bahçesine Yuvarlandı: 3 Yaralı

Samsun'da Kamyonet Fındık Bahçesine Yuvarlandı: 3 Yaralı
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde bir kamyonetin fındık bahçesine yuvarlanması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde kamyonetin fındık bahçesine yuvarlanması sonucu 3 kişi yaralandı.

A.U. idaresindeki, Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ'ye (YEDAŞ) ait kamyonet, Sarıhasan Mahallesi'nde fındık bahçesine girdi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan F.B. ve O.P. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Salıpazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Sait Kuzu - Güncel
