Samsun'da Kamyonet Çarpması: 2 Çocuk Hayatını Kaybetti
Samsun'un İlkadım ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan 13 yaşındaki iki çocuğa kamyonet çarptı. Olayda, çocuklar kaldırıldıkları hastanede yaşamlarını yitirdi. Sürücü gözaltına alındı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde kamyonetin çarptığı 2 çocuk, kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.
S.A.Y'nin kullandığı 55 ADN 702 plakalı kamyonet, dün akşam saatlerinde Karadeniz Mahallesi Atatürk Bulvarı Gar Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Elif Naz Aslan (13) ile Rabia Kaynar'a (13) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan Aslan ve Kaynar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Gözaltına alınan sürücü ise polis merkezine götürüldü.
Sürücüye ayrıca, "Kavşaklara yaklaşırken aracın hızını azaltmamak" suçundan da işlem yapıldı.