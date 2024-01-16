Samsun'da Kamyonet Aramasında 247 Şişe Kaçak İçki Ele Geçirildi
Samsun'un İlkadım ilçesinde yapılan bir kamyonda yapılan aramada 247 şişe kaçak içki bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamada, şüphelenilen bir kamyon durduruldu ve yapılan aramada kaçak içkiler ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kamyonda yapılan aramada 247 şişe kaçak içki ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamada, şüphelenilen bir kamyon durduruldu.
Araçta yapılan aramada 247 şişe kaçak içki bulundu. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.