Samsun'da Kamyon Yangını: Polis ve Belediye Ekipleri Müdahale Etti

SAMSUN'un Tekkeköy ilçesinde alev alan kamyona polisin, belediye ekiplerinin sulama tankeriyle müdahale ettiği anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yangın, saat 01.00 sıralarında Kirazlık Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Zekai K.'nin kullandığı 05 DC 606 plakalı yem yüklü kamyonun motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü Zekai K., bir anda alev alan kamyondan inip, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Polis ekipleri, itfaiye gelmeden önce Tekkeköy Belediyesi'ne ait sulama tankeriyle yanan kamyona müdahale etti. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alıp söndürdü. Polis ekiplerinin yangına müdahale ettiği anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Motor bölümünün elektrik kısmından çıktığı öne sürülen yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Emre ÖNCEL/SAMSUN,