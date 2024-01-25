Samsun'da Kamyon ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyon ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un Bafra ilçesinde kamyon ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.
İlçenin İshaklı Mahallesi'nde Özkan Çelik'in (24) kullandığı 55 AEF 783 plakalı otomobil ile Tayfun Yakan (58) yönetimindeki 55 K 7843 plakalı kamyon çarpıştı.
Kazada yaralanan Çelik, 112 Acil Sağlık ekiplerince sevk edildiği Bafra Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.