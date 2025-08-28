Samsun'da Kamyon ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 1 Yaralı
Samsun'un Bafra ilçesinde bir kamyonun hafif ticari araçla çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza sonrası sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı.
Mehmet Dolu'nun kullandığı 55 AJN 654 plakalı kamyon, Samsun Sinop karayolu Yenice Mahallesi'nde, Abdurrahman Bekgöz yönetimindeki 57 LA 307 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hafif ticari araçta bulunan yaralı Ahmet Numan Bekgöz sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel