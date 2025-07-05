Samsun'da Kamyon Devrildi: 2 Yaralı

Samsun'da Kamyon Devrildi: 2 Yaralı
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Samsun'un Ayvacık ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir kamyon şarampole devrildi. Olayda 2 kişi yaralandı ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SAMSUN'un Ayvacık ilçesinde şarampole devrileh kamyondaki 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Ayvacık ilçesi Örencik Mahallesi'nde meydana geldi. O.Ş.'nin (27) kontrolünü yitirdiği 55 LJ 444 plakalı kamyon, şarampole yuvarlandı. Kazada O.Ş. ile yanındaki S.K. (25), yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye götürülüp, tedaviye alındı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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