Samsun'da Kalp Krizi Geçiren Sürücü Hayatını Kaybetti
Samsun'un Bafra ilçesinde direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü, çarptığı kamyonetin içinde baygın halde bulundu ve hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Samsun'un Bafra ilçesinde direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti.
Akbey Sipahi (76) yönetimindeki 55 NL 148 plakalı otomobil, Hacınabi Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde, İlkay Yaman'ın (25) kullandığı 55 NT 459 plakalı kamyonete çarparak durdu.
Otomobil sürücüsünü direksiyon başında baygın görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Olay yerine sevk edilen sağlık ekibince, ilçede bulunan özel hastaneye kaldırılan sürücünün kalp krizi geçirdiği belirlendi.
Sipahi, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.