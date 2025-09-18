Haberler

Samsun'da Kaldırımdaki Ağaç Otomobilin Üzerine Düştü

Samsun'un İlkadım ilçesinde kökünden kopan bir ağaç, park halindeki bir otomobilin üzerine düştü. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilerek ağaç kaldırılmaya çalışıldı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde kaldırımdaki ağaç, otomobilin üzerine düştü.

Kılıçdede Mahallesi Abdulhakhamit Caddesi kenarındaki ağaç kökünden koparak devrildi.

Ağacın üzerine düştüğü, Mustafa Kocaman'a ait park halindeki 55 ANK 590 plakalı otomobilde hasar oluştu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, ağacı devrildiği yerden kaldırmak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / İlyas Gün - Güncel
