Samsun'da Kahvehanede Sopalı Kavga: Bir Şüpheli TUTUKLANDI

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Samsun'un Canik ilçesinde bir kahvehanede çıkan tartışma sonucunda 3 kişi, K.G.'yi demir sopayla darbetti. K.G. hastaneye giderken, zanlılardan biri tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı.

Samsun'un Canik ilçesinde bir kişiyi demir sopayla darbeden 3 şüpheliden biri tutuklandı.

İddiaya göre, Yavuz Selim Mahallesi'ndeki bir kahvehanede K.G. (23) ile A.K. (22) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine A.K, C.K. (30) ve Y.K. (22) demir sopayla K.G'yi darbetti.

Kendi imkanlarıyla hastaneye giden K.G, tedavisinin ardından taburcu edildi.

K.G'nin şikayeti üzerine Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan C.K. savcılıktaki ifadesinin ardından salıverildi.

Y.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, A.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

K.G, polise verdiği ifadede, "İsmini A. olarak bildiği kişinin kendisini kahvehanenin dışına çıkartarak isimlerini bilmediği kişiler tarafından demir sopalarla darbedildiğini" söylediği öğrenildi.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
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