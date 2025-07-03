Samsun'da Kahvehanede Demir Sopalı Darbe Olayı: 3 Gözaltı

Samsun'da Kahvehanede Demir Sopalı Darbe Olayı: 3 Gözaltı
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Samsun'un Canik ilçesinde bir kahvehanede çıkan tartışma sonrasında K.G. isimli kişi, A.K., C.K. ve Y.K. tarafından demir sopayla darbedildi. Şüpheliler emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı. K.G. hastanede tedavi edildi.

Samsun'un Canik içesinde 1 kişiyi demir sopayla darbeden 3 şüpheli gözaltına alındı.

İddiaya göre, Yavuz Selim Mahallesi'ndeki bir kahvehanede K.G. (23) ile A.K. (22) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine A.K, C.K. (30) ve Y.K. (22) demir sopayla K.G'yi darbetti.

Kendi imkanlarıyla hastaneye giden K.G, tedavisinin ardından taburcu edildi.

K.G'nin şikayeti üzerine Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri gözaltına aldı.

K.G, polise verdiği ifadede, "İsmini A. olarak bildiği kişinin kendisini kahvehanenin dışına çıkartarak isimlerini bilmediği kişiler tarafından demir sopalarla darbedildiğini" söylediği öğrenildi.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
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