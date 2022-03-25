Samsun'da kahvehanede çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde kahvehanede çıkan silahlı kavgada, müşterilerden biri yaralandı.
ÇARŞAMBA, SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde kahvehanede çıkan silahlı kavgada, müşterilerden biri yaralandı.
Çaltı Mahallesi'ndeki kahvehanede, akraba oldukları öğrenilen E.A. (41) ile S.A. (47) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.A. yanında bulunan tüfekle kahvehane içinde rastgele ateş açtı.
Tüfekten çıkan saçmalar kahvehanede oturan F.Y'ye (40) isabet etti.
Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan F.Y. tedavi altına alındı.
Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.