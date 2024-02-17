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Samsun'da Kafes Operasyonu: 8 Tutuklama

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Samsun'da düzenlenen Kafes Operasyonu'nda 11 şüpheliden 8'i tutuklandı. Operasyonda suç örgütü kurmak ve yönetmek, nitelikli yağma, kasten öldürmeye teşebbüs gibi suçlarla ilgili soruşturma yapıldı. Operasyonda çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi.

Samsun'da düzenlenen "Kafes Operasyonu"nda gözaltına alınan 11 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütü kurmak ve yönetmek, nitelikli yağma, kasten öldürmeye teşebbüs, silahla yaralama, örgütlü silah ticareti, resmi belgeyi yok etmek ve gizlemek, çocuklara suç üstlendirmek, suçluyu kayırma soruşturması kapsamında Kafes Operasyonu'nu gerçekleştirdi.

Ekipler, belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda 11 kişiyi gözaltına aldı, adreslerde yapılan aramada çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 1'ine ev hapsi verildi, 2'si de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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