Samsun'da Kadir Gecesi idrak edildi

Kadir Gecesi dolayısıyla Samsun'un Havza, Bafra ve Terme ilçelerinde program düzenlendi.

Kadir Gecesi dolayısıyla Samsun'un Havza, Bafra ve Terme ilçelerinde program düzenlendi.

Havza Kevser Camisi'ne giden vatandaşlar, namaz kılıp dua etti. Havza Müftülüğünce düzenlenen programda Kur'anı-ı Kerim okunup hatim duası yapıldı.

Namazın ardından Havza Belediyesi, AK Parti Gençlik Kolları, Havza Ülkü Ocakları ve Millet İttifakı Havza Temsilcileri tarafından vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.

Etkinliklere katılan Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Korkmazlı, Havza Ülkü Ocakları Başkanı Yasin Öz ve Ak Parti Gençlik Kolları Başkanı Kadir Can Şenkal tarafından vatandaşların Kadir Gecesi tebrik edildi.

Ayrıca Kadir Gecesi dolayısıyla Yörgüç Paşazade Mustafa Paşa Camisi'nde Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.

Bafra Müftülüğünce 15 Temmuz Şehitler Camisi'nde organize edilen program, akşam namazının ardından Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

İlçe Müftüsü Necmettin Kayar'ın sohbeti sonrası yapılan dua ve Enderun usulü kılınan teravih namazı ile program sona erdi.

Program sonrası cemaate Bafra Belediyesi tarafından ikramlarda bulunuldu.

Terme Tarihi Pazar Camisi'nde de Kadir Gecesi özel programı düzenledi.

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, Belediye Kültür ve Sosyal işler Müdürlüğü ekipleriyle Kadir Gecesi özel programının ardından vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulundu.

Kılıç, "Hemşehrilerimizle bu kutlu gecenin sevincini ve bereketini paylaştık. Kadir Gecemiz mübarek, dualarımız kabul olsun inşallah." dedi.