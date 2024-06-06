Samsun'da Kadınlara KADES Eğitimi Verildi
Samsun'un Yakakent ilçesinde toplum destekli polislik faaliyetleri kapsamında kadınlara KADES eğitimi verildi. Yakakent Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen sergide polisler, kadınlara KADES uygulamasını anlattı. Programda 80 broşür dağıtıldı ve 36 kadının cep telefonuna KADES uygulaması indirildi.
Samsun'un Yakakent ilçesinde toplum destekli polislik faaliyetleri kapsamında kadınlara KADES eğitimi verildi.
Yakakent Halk Eğitimi Merkezince yapılan sergide polisler tarafından kadınlara KADES uygulaması anlatıldı.
Programda 80 broşür dağıtıldı, 36 kadının cep telefonuna KADES uygulaması indirildi.