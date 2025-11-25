Haberler

Samsun'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü Etkinliği Düzenlendi

Samsun'da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında farkındalık etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte kadın kooperatifleri tarafından üretilen ürünler sergilendi ve satışa sunuldu.

Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, kadın kooperatifleri tarafından üretilen lavanta, salep, aronya, bal, sirke gibi ürünlerin yanı sıra el işi ürünler sergilendi ve satışa sunuldu.

Etkinlikte konuşan Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Sultan Bulut, 25 Kasım'ın kadına yönelik şiddetle uluslararası mücadele günü olduğunu belirterek, 2012 yılında yürürlüğe giren kanunla birlikte Türkiye genelinde birçok kazanım elde edildiğini söyledi.

Bulut, şiddeti önleme ve izleme merkezlerinin açıldığını, emniyet teşkilatı bünyesinde aile içi şiddet bürolarının kurulduğunu ifade etti. Açılan sergiyle kadın emeğine dikkati çekmek istediklerini belirten Bulut, çalışmanın gün boyu süreceğini aktardı.

Etkinliğe, Samsun Vali Yardımcısı Canan Hançer Baştürk, Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Kemal Gümrükçü, İl Müftüsü Seyfullah Çakır, kurum müdürleri, personel ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Veysel Altun - Güncel
