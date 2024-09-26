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Samsun'da Kadın İstihdamını Artıran 'Gelecek İçin Tasarım Projesi' Tamamlandı

Samsun'da Kadın İstihdamını Artıran 'Gelecek İçin Tasarım Projesi' Tamamlandı
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Samsun'da, mobilya sektöründe kadın istihdamını artırmak amacıyla başlatılan 'Gelecek İçin Tasarım Projesi' sona erdi. Proje kapsamında 46 genç, çeşitli eğitimler alırken, kadınların sektördeki yerinin güçlendirilmesi hedeflendi.

Samsun'da, mobilya sektöründe kadın istihdamının artırılmasını amaçlayan "Gelecek İçin Tasarım Projesi" sona erdi.

Samsun Mobilyacı İş Adamları Derneği (MOBİD), Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ve Samsun Engelli Kadınlar Derneği tarafından yürütülen "Cinsiyet Eşitliği Odağında Geleceğin İnsana Yakışır İşleri Yaklaşımının Desteklenmesi Operasyonu Programı" kapsamında "Gelecek İçin Tasarım Projesi" hayata geçirildi.

Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki mali işbirliğine yönelik geliştirilmiş 12 aylık proje kapsamında 30 kadın, 16 erkek olmak üzere toplam 46 gence bilgisayar destekli mobilya tasarımı, AR-GE ara elemanı, mobilya döşeme dikiş, tekstil baskı ve desen tasarımı eğitimi verildi.

Proje eğitim ve toplantılarında yer alan mobilya sektöründeki 55 firma temsilcisi ve çalışanına yönelik toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi de yapıldı.

Yaklaşık bin saatlik eğitimi tamamlayan kursiyerlerin yüzde 20'si mobilya imalat firmalarında istihdam edilecek.

MOBİD Başkanı Özgür Uyanık, projenin tamamlanması dolayısıyla kentteki bir otelde düzenlenen toplantıda, proje kapsamında 550 lise ve üniversite öğrencisi ile kariyer planlaması, geleceğin meslekleri ve iş hayatında toplumsal cinsiyet eşitliği konularında toplantılar düzenlediklerini söyledi.

Yaş aralığı 18-30 olan 75 gençle iş arama teknikleri üzerine eğitim gerçekleştirildiğini dile getiren Uyanık, şöyle konuştu:

"Projede bilgisayar destekli tasarım eğitiminde kullanılan 15 bilgisayar ve 3D yazıcı, mesleki eğitimlerin tamamlanmasının ardından proje ortağı olan OMÜ'ye devredilerek üniversite bünyesinde tasarım laboratuvarı kuruldu. Projenin mesleki eğitimlerini tamamlayan 15 genç ve 5 firma temsilcisi ile 20-21 Eylül'de İstanbul'da gerçekleşen mobilya tasarım fuarına ziyaret gerçekleştirildi. Projenin başarı ile sonuçlanması, gençlerin istihdam olanağı kazanması, OMÜ'ye bir tasarım laboratuvarı kurulması ve kurumlar arası işbirliğinin güçlenmesinden memnuniyet duyuyorum."

Programa Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç ile proje danışmanları, akademisyenler ve kursiyerler katıldı.

Kaynak: AA / Veysel Altun - Güncel

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