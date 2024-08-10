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Samsun'da Kaçakçılık ve Uyuşturucu Operasyonunda 1 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Samsun'da düzenlenen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 1 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız pompalı tüfek, sentetik ecza hapı ve metamfetamin ele geçirildi.

Samsun'da düzenlenen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 1 kişinin uyuşturucu sattığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yakalanan zanlının ikametinde ve iş yerinde arama yapan ekipler, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız pompalı tüfek, 8 tabanca fişeği 51 sentetik ecza hapı ve 4,85 gram metamfetamin ele geçirdi.

Gözaltına alınan kişi emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

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