Samsun'da Kaçakçılık ve Uyuşturucu Operasyonu: Bir Gözaltı

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmada, İ.H.Ç'nin (41) uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaşıldı.

Zanlının adresine düzenlenen operasyonda çeşitli dönemlere ait 20 sikke, tarihi değeri olduğu düşünülen 5 obje, 19 sentetik ecza hapı, 3 gram esrar, 3 gram kokain ile hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, karakola götürüldü.