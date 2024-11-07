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Samsun'da Kaçakçılık ve Uyuşturucu Operasyonu: Bir Gözaltı

Samsun'da Kaçakçılık ve Uyuşturucu Operasyonu: Bir Gözaltı
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Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda bir kişi kaçakçılık ve uyuşturucu maddelerle yakalandı. Operasyonda çeşitli sikke ve tarihi objelerin yanı sıra esrar ve kokain gibi uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmada, İ.H.Ç'nin (41) uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaşıldı.

Zanlının adresine düzenlenen operasyonda çeşitli dönemlere ait 20 sikke, tarihi değeri olduğu düşünülen 5 obje, 19 sentetik ecza hapı, 3 gram esrar, 3 gram kokain ile hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, karakola götürüldü.

Kaynak: AA / Tuğçe Turgu - Güncel
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