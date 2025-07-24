Samsun'da Kaçakçılık ve Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

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Samsun'da yapılan eş zamanlı operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda kaçak ürün ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Samsun'da düzenlenen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ile Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda K.K. (35) ve H.B'nin (34) adreslerinde yapılan aramada 7 bin 855 dolu, 2 bin de boş makaron (filtreli sigara kağıdı), 50 sentetik ecza hapı, ruhsatsız tabanca ve 5 tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli jandarmaya götürüldü.

Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel
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