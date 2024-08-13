Samsun'da Kaçakçılık Operasyonunda 706 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi

Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 706 litre etil alkol ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir kişinin sahte içki nakliyatı yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, İlkadım ilçesinde seyir halindeyken durdurdukları kamyonette sahte içki yapımında kullanılacağı değerlendirilen 706 litre etil alkol ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.Y. işlemleri için emniyete götürüldü.?