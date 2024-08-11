Samsun'da Kaçakçılık Operasyonunda 640 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi

Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 640 litre etil alkol ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir kişinin sahte içki nakliyatı yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, şehirlerarası nakliyat yapan H.O'ya ait kamyonda yaptıkları aramada, kamyon kasasında eşyalar arasına saklanan 640 litre etil alkolü ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.?