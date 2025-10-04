Samsun'da Kaçakçılık Operasyonunda 620 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi

Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 620 litre etil alkol ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ile Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

İlkadım ilçesinde belirlenen ikamete operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada koli ambalajlarına gizlenmiş 620 litre etil alkol ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan S.C.Ç. (31), jandarmaya götürüldü.