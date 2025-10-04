Haberler

Samsun'da Kaçakçılık Operasyonunda 620 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi

Güncelleme:
Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 620 litre etil alkol ele geçirildi ve bir zanlı gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, kaçakçılık olaylarını önlemek amacıyla yürüttükleri çalışmalarda İlkadım ilçesinde bir ikamete operasyon düzenledi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ile Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

İlkadım ilçesinde belirlenen ikamete operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada koli ambalajlarına gizlenmiş 620 litre etil alkol ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan S.C.Ç. (31), jandarmaya götürüldü.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
