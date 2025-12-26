Haberler

Samsun'da kaçakçılık operasyonunda yakalanan 4 zanlıya adli kontrol

Samsun'da düzenlenen eş zamanlı kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonda büyük miktarda kaçak tütün ve malzeme ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince gözaltına alınan R.U. (32), A.U. (38), M.U. (36) ve E.Ç'nin (21) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlkadım ilçesinde 24 Kasım'da 7 ikamet, 4 iş yeri, 2 depo ve araçlara düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 727 bin 200 boş, 159 bin 600 doldurulmuş makaron, 598 kilogram kaçak tütün ile manuel sigara sarma makinesi ele geçirilmiş, 4 zanlı gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
