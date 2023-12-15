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Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

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Samsun'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, kaçakçılıkla ilgili çeşitli malzemeler ele geçirildi ve 3 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılığın önlenmesine yönelik İlkadım ve Atakum ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Adreslerde, gümrük kaçağı 4 akıllı cep telefonu, 150 bin sahte bandrollü boş makaron (filtreli sigara kağıdı), gümrük kaçağı 5 şişe içki, 6 litre etil alkol, 2,5 litre sahte içki ile sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü İlkadım Samsun Gözaltı Suç Operasyon Kaçakçılık 3. Sayfa Güncel Haberler

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