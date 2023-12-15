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Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

15 Aralık 2023 10:14 Güncelleme: 10:16 Abone Ol

Samsun'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, kaçakçılıkla ilgili çeşitli malzemeler ele geçirildi ve 3 şüpheli gözaltına alındı.