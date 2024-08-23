Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Samsun'un merkez Atakum, Canik ve İlkadım ilçelerinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı (KOM) koordinesinde ülke genelinde eş zamanlı düzenlenen operasyonlar kapsamında Atakum, Canik ve İlkadım ilçelerinde de 5 iş yeri ve 1 depoda arama yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları aramada 28 elektronik sigara ile 10 paket ısıtılmış sigara ele geçirdi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.