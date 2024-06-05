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Samsun'da Kaçakçılık Operasyonu: Yabancı Uyruklu Şüpheli Gözaltına Alındı

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Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda yabancı uyruklu bir şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Atakum ilçesindeki bir kişinin kaçakçılık yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Operasyonda ele geçirilen kaçak elektronik nargile, elektronik sigara ve yedek parçaları emniyet tarafından incelenmek üzere alındı.

Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde Irak uyruklu bir kişinin kaçakçılık yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Zanlının ikametine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada, gümrük kaçağı oldukları belirlenen elektronik nargile, 26 elektronik sigara, 95 elektronik sigara yedek parçaları ile 53 elektronik sigara likiti ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan zanlı emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

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