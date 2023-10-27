Samsun'da Kaçakçılık Operasyonu: Tıraş Makinesi ve Matkap Ele Geçirildi

Samsun'da yapılan kaçakçılık operasyonunda, gümrük kaçağı tıraş makinesi ve matkap ele geçirildi. Operasyon sonucunda bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Samsun'da kaçakçılık polisi tarafından yapılan çalışmalarda gümrük kaçağı tıraş makinesi ve matkap ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde 38 adet gümrük kaçağı tıraş makinesi, 6 adet gümrük kaçağı matkap ve 25 adet gümrük kaçağı şarjlı vidalama seti ele geçirdi.

Olayla ilgili bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. - SAMSUN