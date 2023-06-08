Samsun'da kaçakçılık operasyonu düzenlendi

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 17 bin 560 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince kaçakçılık faaliyetinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Sarıcalı Mahallesi'nde bir iş yerinde yapılan aramada 17 bin 560 doldurulmuş makaron, 5 kilo 282 gram kıyılmış tütün ve 355 boş sigara kutusu ele geçirildi.

İş yeri sahibi A.K. hakkında yasal işlem başlatıldı.