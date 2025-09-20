Samsun'da Kaçakçılık Operasyonu: Dört Zanlı Gözaltında

Samsun'da kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen uygulamalarda 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Atakum ilçesinde bir araçta yapılan aramada, 207 gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü.

İlkadım Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise ilçede gerçekleştirdikleri uygulamada M.Ç. ve N.D'nin üzerinde 2 ruhsatsız ve bir kurusıkı tabanca ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.