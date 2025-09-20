Samsun'da Kaçakçılık Operasyonu: Dört Zanlı Gözaltında
Samsun'da gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı. Atakum ilçesinde yapılan aramada 207 gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirilirken, İlkadım'da da ruhsatsız silahlarla iki kişi yakalandı.
Samsun'da kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen uygulamalarda 4 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Atakum ilçesinde bir araçta yapılan aramada, 207 gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü.
İlkadım Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise ilçede gerçekleştirdikleri uygulamada M.Ç. ve N.D'nin üzerinde 2 ruhsatsız ve bir kurusıkı tabanca ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel