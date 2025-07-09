Samsun'da Kaçakçılık Operasyonu: Çok Sayıda Tütün ve Elektronik Sigara Ele Geçirildi

Samsun'da Kaçakçılık Operasyonu: Çok Sayıda Tütün ve Elektronik Sigara Ele Geçirildi
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Samsun'un Atakum ilçesinde gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda, işyerinde yapılan aramada 4 bin 200 tütün doldurulmuş makaron, 12 kilogram kıyılmış tütün ve 51 kilogram bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Samsun'un Atakum ilçesinde kaçakçılık operasyonu gerçekleştirildi

Samsun İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında H.A'nın (23) iş yerinde arama yapıldı.

Aramada 4 bin 200 tütün doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı), 12 kilogram kıyılmış tütün, 51 kilogram bandrolsüz nargile tütünü, 18 bandrolsüz nargile likidi ve 4 elektronik sigara ele geçirildi.

Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Tuğçe Turgu - Güncel
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