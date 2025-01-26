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Samsun'da Kaçakçılık Operasyonu: Bir Zanlı Gözaltında

Samsun'da Kaçakçılık Operasyonu: Bir Zanlı Gözaltında
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, S.Y. isimli şahsın aracında yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi. Zanlı, gözaltına alındı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonda bir zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucu S.Y'nin (34) aracında arama gerçekleştirildi.

Aramada bir ruhsatsız tabanca ve bir ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.Y, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA / Tuğçe Turgu - Güncel
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