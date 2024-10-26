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Samsun'da Kaçakçılık Operasyonu: 9 Gözaltı

Samsun'da Kaçakçılık Operasyonu: 9 Gözaltı
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Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler, 160 kilogram kaçak tütün ve 7 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, İlkadım ilçesinde belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda, 160 kilogram kaçak tütün ve 7 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi.

Operasyonda 9 zanlı yakalandı.

Kaynak: AA / Erkut Kargın - Güncel

Cep Telefonu Kaçakçılık Politika Güvenlik İlkadım 3-sayfa Güncel samsun

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